Real Madrid thuis met de billen bloot tegen staartploeg Girona ondanks kopbal (!) van Courtois in blessuretijd

Real Madrid heeft na een vijftien op vijftien opnieuw gezichtsverlies geleden in eigen land. De Koninklijke, met Thibaut Courtois een hele wedstrijd in doel, ging verrassend onderuit tegen staartploeg Girona: 1-2. Bijna zorgde Courtois in de 95ste minuut nog voor de gelijkmaker, maar zijn kopbal zeilde nipt naast. Bij de thuisploeg was kapitein Sergio Ramos de schlemiel door eerst een penalty te veroorzaken en in de slotfase nog een tweede gele kaart te pakken. Voor Ramos al de 25ste (!) rode kaart uit zijn carrière.

De zondagmiddag was nochtans prima begonnen voor Real. Halfweg de eerste helft was de recordwinnaar van de Champions League op voorsprong geklommen dankzij een rake kopbal van Casemiro. Na rust werden Los Blancos echter gepakt op de counter: eerst bracht de paal nog redding, maar in de daaropvolgende scrimmage beging Sergio Ramos handspel. Cristhian Stuani trapte de strafschop simpel voorbij Thibaut Courtois: 1-1.

GOAL | Casemiro zet Real Madrid op voorsprong met het hoofd!



STRAFSCHOP | Sergio Ramos geeft een strafschop weg, Cristhian Stuani zet om!



Tien minuten later werd het doemscenario bewaardheid voor Santiago Bernabeu. Anthony Lozano krulde de bal richting verste hoek, Courtois kon nog redden maar duwde het leer zo in de loop van Portu, die de bal van dichtbij voor de Belgische nummer één frommelde.

GOOOAL | Portu is Marcelo te snel af en scoort in de rebound! Real Madrid heeft nog een tiental minuten om de scheve situatie recht te zetten.



Een stormloop van Real werd voortijdig afgebroken door schlemiel Sergio Ramos, die wegens gevaarlijk spel nog zijn tweede gele kaart kreeg. Voor de kapitein van Real, afgelopen week al negatief in het nieuws omdat hij in de Champions League tegen Ajax opzettelijk geel pakte, al de 25ste rode kaart uit zijn carrière.

Toch volgde er in de 95ste minuut nog bijna een onverhoopte climax. Courtois, mee naar voren gekomen op de laatste hoekschop van de partij, won zowaar een kopbalduel en kopte de bal nipt naast de verste paal. Het bleef echter bij 1-2, de zevende competitienederlaag dit seizoen voor Real. Daardoor verzuimt het weer over de buren van Atlético naar de tweede plaats te springen.