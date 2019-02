Lionel Messi is opnieuw de God van Barcelona: Argentijn scoort magistrale hattrick tegen Sevilla in Spaanse topper

FC Barcelona heeft zaterdagnamiddag een uitstekende zaak gedaan in de titelstrijd. De competitieleider ging met 2-4 winnen bij Sevilla, de nummer vijf in La Liga. Lionel Messi - wie anders - was de grote held van de Catalanen: de kleine Argentijn wiste twee keer een achterstand uit en bezorgde Barcelona met een laat derde doelpunt de zege. Luis Suarez dikte de score nog aan in de extra tijd.

Sevilla volgde in de stand al op 17 punten van leider Barcelona en is hard in gevecht met een aantal concurrenten voor de vierde plaats. Winst tegen de competitieleider zou dus meer dan welkom zijn. Jesus Navas zorgde alvast voor een feestje door halverwege de eerste helft de thuisploeg op voorsprong te knallen. Maar lang kon er niet gevierd worden, want met een keiharde volley hing Lionel Messi al snel de bordjes gelijk: 1-1.

GOAL | Lionel Messi hangt de bordjes terug gelijk. WAT. EEN. DOELPUNT. 1?-1? #SevillaFCBarça pic.twitter.com/wdyl9uENrE — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 23 februari 2019

Door een doelpunt van Mercado kon Sevilla alsnog met een voorsprong (2-1) de rust in. De thuisploeg hield ook lang stand, maar moest zich halverwege het tweede bedrijf toch gewonnen geven dankzij een mooie plaatsbal van alweer Messi: 2-2.

GOAL | Lionel Messi scoort voor de tweede maal de gelijkmaker ! 2?-2? #SevillaFCBarça pic.twitter.com/pZUFBe9B4a — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 23 februari 2019

Met twee goals was hij al man van de match, maar het kon nog mooier voor De Vlo. Vijf minuten voor het einde stond hij op de goede plaats om nog een derde treffer bij te schrijven. De zege was binnen voor de Blaugrana, en vlak voor affluiten maakte Luis Suarez, uiteraard op aangeven van Messi, het feestje helemaal compleet: 2-4 werd de eindstand.

HATTRICK | Lionel Messi scoort zijn derde van de middag en Barcelona gaat aan de leiding. 2?-3? #SevillaFCBarça pic.twitter.com/B36zljW2rM — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 23 februari 2019

Barcelona zet dankzij de knappe zege opnieuw de achtervolgers onder druk. Atlético Madrid en Real Madrid volgen nu respectievelijk op tien en twaalf punten. Morgen speelt Atlético thuis tegen Villarreal, terwijl stadsgenoot Real naar Levante trekt. Kunnen ze hun titelkansen gaaf houden? Zondag weten we meer.