Real Madrid ontsnapt bij Levante: twee strafschoppen helpen Thibaut Courtois en co aan zege

Real Madrid behoudt enigszins de aansluiting met Barcelona, de koploper in La Liga. De Madrilenen gingen met 1-2 winnen op bezoek bij Levante na een spannende wedstrijd. Benzema en Bale scoorden vanaf de stip, tussendoor was Roger trefzeker voor de thuisploeg. Beide teams eindigden de partij met tien man.

Na de zege van Barcelona tegen Sevilla zaterdag was het van moeten voor de troepen van Santiago Solari. Een makkie werd het alvast niet op bezoek bij Levante. Roger raakte na 22 minuten de paal. Vlak voor de pauze kwam de voorsprong er dan toch, dankzij de VAR. Modric trapte de bal tegen de arm van Bardhi, die nét binnen het strafschopgebied stond. Benzema miste zijn elfmeter niet. Levante scoorde bijna meteen tegen, maar Roger raakte alweer de paal. Bij de rust stond het 0-1.

Een kwartier na de pauze was het derde keer, goede keer voor Roger. In de zestigste minuut krijg hij de gelijkmaker dan toch tegen de touwen. De spanning keerde volop terug in het Ciudad de Valencia, maar het was toch Real Madrid dat via Vinicius het gevaarlijkst bleef. Met iets minder dan een kwartier te gaan kreeg De Koninklijke een nieuwe penalty, dit keer voor een lichte fout op Casemiro. Gareth Bale zorgde zo voor de 1-2.

Nacho (Real Madrid) en Rochina (Levante) kregen voor affluiten allebei nog een tweede geel karton en mochten iets vroeger gaan douchen, maar de stand veranderde niet meer. Real Madrid blijft zo derde, maar ziet het gat naar leider Barcelona opnieuw slinken tot 9 punten. Atlético Madrid heeft twee eenheden meer dan de grote stadsrivaal.