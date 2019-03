Barcelona wint opnieuw van Real in Madrid, Sergio Ramos en Lionel Messi kop tegen kop na slag van verdediger aan Argentijn

Tussen al het wielergeweld door stond er zaterdag ook gewoon een ‘El Clasico’ op het programma in La Liga. FC Barcelona won met 0-1 op het veld van Real Madrid, de tweede zege in Madrid in één week. Thibaut Courtois werd geklopt door een listig lobje van Ivan Rakitic. Dé fase van de wedstrijd was er echter eentje tussen Sergio Ramos en Lionel Messi. De verdediger sloeg de Argentijn in het gezicht, tot ongenoegen van Messi die dan ook verhaal ging halen. Ramos kwam er zonder kaart vanaf.