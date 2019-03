Barcelona even in moeilijkheden tegen voorlaatste, maar Lionel Messi en Luis Suarez bezorgen Catalanen de zege

FC Barcelona blijft autoritair op kop in La Liga. De Catalanen kwamen in het eigen Camp Nou wel op achterstand tegen Rayo Vallecano, de voorlaatste van de competitie. De troepen van coach Ernesto Valverde wisten die tegentreffer echter nog uit: uiteindelijk werd het 3-1.

Na 24 minuten stond het tot eenieders verbazing plots 0-1 in Camp Nou. Was getekend: Raul de Tomas, die het bezoekende Rayo Vallecano een verrassende voorsprong bezorgde. Echt lang konden de bezoekers daar niet van genieten, want Piqué maakte er nog voor de pauze 1-1 van. Vlak na de rust scoorde Lionel Messi de 2-1, in de slotfase werd het dankzij Luis Suarez nog 3-1.

In de tussenstand heeft Barcelona nu 63 punten, zeven meer dan eerste achtervolger Atlético Madrid. Zij wonnen eerder op de dag met 1-0 van CD Leganés. Nummer drie Real Madrid volgt al op 15 eenheden van de Blaugrana, maar komt zondag wel nog in actie tegen Real Valladolid.