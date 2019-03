Real Madrid wint hectische partij bij Real Valladolid, maar het is de VAR die alweer opvallende (en grappige) rol speelt

Real Madrid heeft na de pijnlijke Champions League-nederlaag tegen Ajax enkele dagen geleden de rug gerecht. De Koninklijke ging met duidelijke cijfers winnen bij Real Valladolid, de zestiende van de competitie. Het werd 1-4 na een bijzonder hectische wedstrijd.

Het begon na 11 minuten, toen Ruben Alcaraz een strafschop meters over het doel van Thibaut Courtois ramde. De volgende vijf minuten zag Real Valladolid zowaar twee doelpunten afgekeurd worden door de VAR wegens buitenspel. Opvallend: de mannen die de VAR bedienden, waren op bij het eerste afgekeurde doelpunt nergens te bekennen op de getoonde televisiebeelden.

AFGEKEURD | Na tussenkomst van de VAR wordt het doelpunt van Real Valladolid afgekeurd!#RealValladolidRealMadrid pic.twitter.com/WytzhSXmeL — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) March 10, 2019

Na een gemiste penalty en twee afgekeurde goals was het dan toch eindelijk raak op voor Real Valladolid op het halfuur. Anuar scoorde, maar Varane zette vijf minuten later de 1-1 al op het bord. In de tweede helft kwamen daar nog twee treffers van Benzema bij, Modric legde in het slot in de 1-4 eindstand vast. Real Madrid eindigde de partij nog met z’n tienen nadat Casemiro twee keer geel pakte.

In de stand is Real Madrid nog altijd derde op twaalf punten van Barcelona. Stadsrivaal Atlético Madrid is tweede en heeft vijf punten voorsprong op De Koninklijke.