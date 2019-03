Buitenaardse Messi scoort alweer weergaloze hattrick voor Barça in recordmatch

In Spanje begon Lionel Messi aan zijn 674e wedstrijd voor Barcelona en beende hier Andrés Iniesta mee bij, enkel Xavi Hernández heeft meer wedstrijden gespeeld voor de club (767). Messi wist diezelfde Xavi wel voorbij te steken met een ander record: met de 477e overwinning is hij voortaan de speler met de meeste overwinningen voor de Catalanen. In die 477e zege had Messi zelf een ruim aandeel. Het Argentijnse godenkind scoorde alweer een hattrick in de 1-4-overwinning van Barça.