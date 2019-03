Real Madrid, met Luca Zidane in doel, ontsnapt aan beschamend puntenverlies tegen hekkensluiter

Real Madrid heeft in het eigen Santiago Bernabeu nipt een pijnlijk puntenverlies vermeden. Tegen SD Huesca, de laatste in La Liga, werd het verschil pas vlak voor het einde gemaakt door Karim Benzema. De eindstand was 3-2.

Luca Zidane mocht verrassend aantreden in doel bij De Koninklijke, maar al na twee minuten mocht de zoon van coach Zinédine Zidane zich omdraaien na een treffer van Cucho. Isco stelde na 25 minuten gelijk voor de thuisploeg en na een uur spelen leek de orde zich te herstellen toen Dani Ceballos de 2-1 tegen de touwen duwde.

Niets was echter minder waar, want SD Huesca was nog niet uitgeteld. Met nog een kwartier te gaan stond het zowaar weer gelijk toen Xabier Etxeita de 2-2 scoorde. Een beschamend puntenverlies leek in de maak voor Real Madrid, tot Karim Benzema in de 89ste minuut alsnog het laken richting Madrid trok. De partij eindigde op 3-2.

In de stand blijft Real Madrid derde. De Koninklijke telt nu 57 punten, 12 minder dan leider Barcelona en 2 minder dan stadsrivaal Atlético Madrid. Huesca is laatste en staat op 7 punten van de veilige 17de plek van Villarreal.

Bekijk hier alle doelpunten:

GOAL | Cucho Hernandez maakt er 0?-1? van in het Santiago Bernabeu!#RealMadridHuesca pic.twitter.com/gRpEIZIRQl — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 31 maart 2019

GOAL | Isco brengt Real Madrid terug op gelijke hoogte!



1?-1? #RealMadridHuesca pic.twitter.com/s9vayIwvnD — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 31 maart 2019

GOAL | Real Madrid stelt orde op zaken en smeert een sterk Huesca een achterstand aan.



2?-1? #RealMadridHuesca pic.twitter.com/lNyaSLBh1b — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 31 maart 2019

GOAL | Rode lantaarn Huesca komt terug langszij! Xabier Etxeita buffelt de bal binnen op aangeven van Moi Gomez.



2?-2? #RealMadridHuesca pic.twitter.com/2mzVErF2UO — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 31 maart 2019