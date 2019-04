Wat een onwaarschijnlijk scenario! Carlos Bacca lijkt Barcelona doodsteek toe te dienen, maar dan staan Messi en Suarez op

Het leek een pijnlijke avond te worden voor Barcelona. De Catalanen leken in het eerste kwartier nochtans freewheelend de zege te zullen pakken tegen laagvlieger Villarreal na twee goals in de eerste 15 minuten. Maar El Submarino Amarillo (‘de gele onderzeeër’) deed wat niemand verwachtte. Terugvechten, op gelijke hoogte komen en er doodleuk overgaan. Barça-coach Valverde zag zich bij een 2-2 stand genoodzaakt Lionel Messi van de bank te halen, maar het ging van kwaad naar erger. Met de Argentijn op het veld werd het nog 4-2, invaller Carlos Bacca leek de match te beslissen. Maar dan ging de blessuretijd in, stond Villarreal met z’n tienen en stonden Messi en Suarez op. De sterspelers bezorgden Barça nog een 4-4-gelijkspel met twee pareltjes.

LEES OOK. Leander Dendoncker kroont zich tot matchwinnaar tegen Manchester United met frommelgoal

Lionel Messi, Gerard Piqué en Ivan Rakitic startten op de bank. Erneste Valverde - de op vier na best betaalde coach in het Europese voetbal - begon duidelijk niet met zijn sterkste ploeg aan de midweekse opdracht tegen het nummer 17 in de stand. Dat leek ook niet nodig. Coutinho en Malcom brachten de Catalanen snel op rozen.

TIKI-TAKA | Prachtig samenspel van Barcelona en Coutinho werkt af!



0?-1?#VillarrealBarça pic.twitter.com/TYLiJPTLvv — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 2 april 2019

GOLAZO | Malcom scoort op assist van Vidal!



0?-2?#VillarrealBarça pic.twitter.com/tcEL6x9Elh — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 2 april 2019

Maar de nonchalance kroop iets te snel in de ploeg. Halfweg de eerste helft bezorgde Chukwueze zijn ploeg hoop met de aansluitingstreffer. Barcelona had het niet onder de markt tegen de gele troepen van trainer Calleja en dat werd na de rust eens te meer duidelijk. Ekambi hing de bordjes al vroeg gelijk, Valverde greep in en bracht Messi tussen de lijnen.

GOAL | Chukwueze met de aansluitingstreffer voor Villarreal!



1?-2?#VillarrealBarça pic.twitter.com/mkJUrVXKbQ — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 2 april 2019

GOAL | Toko Ekambi met de gelijkmaker! Wat een wedstrijd!



2?-2?#VillarrealBarça pic.twitter.com/I5C78E1QRm — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 2 april 2019

Het gewenste effect bleef echter uit, want Iborra zette de thuisploeg zowaar op voorsprong. Bij Barça werden ook Alena en Rakitic nu voor de leeuwen gegooid, maar het doelpunt viel andermaal aan de overkant. Carlos Bacca - in het verleden doelpunten scorend voor Club Brugge - leek de partij te beslissen met de 4-2. Maar dan pakte thuisspeler Alaro een tweede gele kaart...

LEES OOK.Cristiano Ronaldo gaat er financieel flink op vooruit dit seizoen, maar komt nog steeds niet in de buurt van grootverdiener Lionel Messi

GOAAAL | Iborra plaatst de bal buiten bereik van Ter Stegen!



3?-2? #VillarrealBarça pic.twitter.com/Ddr2bZGwIj — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 2 april 2019

GOLAZO | Bacca scoort! De avond draait uit op een nachtmerrie voor Barcelona!



4?-2?#VillarrealBarça pic.twitter.com/S0NhWq6r1i — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 2 april 2019

Barcelona trok alle registers open, Villarreal kroop achteruit. De bezoekers kregen een vrije trap net buiten de zestien, het vervolg laat zich al raden. Messi zette zich achter de bal en pegelde het leer in de bovenhoek. 4-3 in de 91e minuut met nog twee minuten te spelen. Het zou toch niet...

Jawel. In de allerlaatste minuut dwong Barcelona nog een hoekschop af. Een verdediger van Villarreal zette er zijn hoofd tegen, het leer viel voor de voeten van Suarez en met een schicht knalde hij de eindstand op het bord.

GOAL | Wat een schitterende vrije trap van Messi!



4?-3?#VillarrealBarça pic.twitter.com/gGLBzYLi0S — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 2 april 2019