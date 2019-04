Barcelona verschalkt Atlético Madrid in slotfase en steekt hand uit naar nieuwe Spaanse landstitel

FC Barcelona heeft zaterdagavond een enorme stap richting een nieuwe Spaanse titel gezet. De Catalanen hadden het niet makkelijk in de absolute topper tegen Atlético Madrid, dat meer dan een uur met tien man moest spelen nadat Diego Costa direct rood kreeg. Pas in de slotfase kon Barça het verschil maken dankzij treffers van Luis Suarez en Lionel Messi.

Doelpunten vielen er lange tijd niet in Camp Nou, maar een rode kaart wel. Diego Costa kreeg na 27 minuten een rood karton onder de neus geschoven nadat hij iets leek te zeggen tegen scheidsrechter Jesus Gil Manzano. Diezelfde Manzano kon dat blijkbaar niet appreciëren, want de ref stuurde Diego Costa zonder aarzelen naar de kleedkamer.

| Rode kaart! Diego Costa moet meteen het veld verlaten!



0?-0? #BarçaAtleti pic.twitter.com/YfONwShpWL — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 6 april 2019

Atlético hield nadien lang stand, maar vijf minuten voor het einde werd de ban dan toch gebroken door Luis Suarez met een heerlijke plaatsbal, die via de paal in doel verdween. Een minuut later werd de score zowaar verdubbeld door Lionel Messi, die de bal in de rechterbenedenhoek duwde. 2-0 zou ook meteen de eindstand blijken.

In La Liga zijn er nog 7 speeldagen te gaan, maar er moeten al gekke dingen gebeuren als Barcelona nog naast de titel wil grijpen. Door de zege is eerste achtervolger Atlético Madrid nu op 11 punten gezet, aartsrivaal Real Madrid volgt op 13 punten. Een vierde landstitel in vijf jaar wenkt voor de Blaugrana.

Bekijk hieronder de twee late goals van Suarez en Messi:

GOLAZO | Suarez trapt Barcelona op voorsprong!



1?-0? #BarçaAtleti pic.twitter.com/dGsBlb00Yl — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 6 april 2019