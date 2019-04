Real Madrid kruipt opnieuw door het oog van de naald: Karim Benzema redt De Koninklijke in slotfase tegen SD Eibar

Dat het dit seizoen maar zeer moeilijk gaat bij Real Madrid, is intussen geen geheim meer. Ook zaterdag had De Koninklijke een verrassend moeilijke avond tegen SD Eibar, nochtans pas elfde in La Liga. Real Madrid kwam op achterstand, maar dankzij twee goals van Karim Benzema werd er alsnog met 2-1 gewonnen. Weinig bemoedigend nadat de withemden de voorbije dagen al nipt wonen van rode lantaarn SD Huesca (3-2) en verloren bij Valencia (2-1).

In de eerste helft duurde het lang voor de score geopend werd, en zodra die openingstreffer viel, werd iedereen in het Santiago Bernabeu met verstomming geslagen. Het was immers niet Gareth Bale of Karim Benzema die scoorde, maar wel Marc Cardona die na slap verdedigen de bezoekers op voorsprong bracht. Het signaal dat Real Madrid opnieuw een moeilijke avond kende.

Uiteindelijk bracht de tweede helft nog beterschap voor de thuisploeg. Karim Benzema scoorde na een vreemd misverstand tussen Eibar-doelman Marko Dmitrovic en zijn verdediging, maar de bezoekers werden gered door de VAR: Benzema stond buitenspel. De Algerijnse Fransman scoorde op het uur opnieuw, de 1-1 mocht toen wel op het bord blijven staan. Tien minuten voor het einde scoorde Benzema vervolgens ook de 2-1. Hij kreeg tot twee keer toe de kans om een hattrick te maken, maar faalde: eerst mikte de spits van dichtbij over, in de extra trof hij nog de paal. Het bleef 2-1.

In de stand is Real madrid nog steeds derde, al nadert het tot op 2 punten van nummer twee en stadsrivaal Atlético Madrid. Leider Barcelona heeft 10 punten voorsprong. Later op zaterdag spelen beide teams tegen elkaar