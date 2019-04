Real Madrid blijft op de sukkel: nu weer puntenverlies tegen het bescheiden Leganés

Real Madrid, nog steeds zonder de geblesseerde Thibaut Courtois, heeft maandagavond in de slotwedstrijd van de 32e speeldag in La Liga een 1-1 gelijkspel afgeleverd op het veld van het bescheiden Leganés.

De Koninklijke kwam op het veld van Leganés op slag van rusten op achterstand, toen doelman Keylor Navas door een late reactie niet bij een schot van Jonathan Silva kwam. Na de pauze dan toch wat beterschap bij de bezoekers, die de gelijkmaker scoorden via Karim Benzema na een flits van Luka Modric. De laatste vijf doelpunten van Real werden allemaal gescoord door Benzema, die voor het eerst sinds april 2016 in vier competitiewedstrijden op rij wist raak te treffen. In de slotfase kwamen de Madrilenen nog goed weg, toen de 2-1 van de thuisploeg terecht werd afgekeurd voor buitenspel.

Zidane blijft met Real zo op één zege in de laatste drie wedstrijden steken. In de stand ziet Real Madrid zijn achterstand op stadsgenoot Atlético, de nummer twee in de stand, oplopen tot vier punten. Barcelona blijft na het puntenverlies tegen Huesca aan de leiding met een voorsprong van negen punten op de eerste achtervolger.

Op de 34e speeldag in de Premier League deed Arsenal een uitstekende zaak door met het kleinste verschil (0-1) te gaan winnen bij het Watford van Rode Duivel Christian Kabasele, die de hele wedstrijd tussen de lijnen bleef. Pierre-Emerick Aubameyang strafte na tien minuten een blunder van thuisdoelman Ben Foster genadeloos af. In de stand neemt Arsenal de vierde plaats weer over van Chelsea, dat zondag de topper verloor van Liverpool. Een belangrijke stek, want de top vier in Engeland mag naar de groepsfase van de Champions League.

Atalanta Bergamo liet in de slotwedstrijd van de 32e speeldag in de Serie A dan weer dure punten liggen in de strijd om de Champions League-tickets. Atalanta, waar Timothy Castagne pas op het uur mocht invallen, kwam in eigen huis niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Empoli, de op twee na laatste in de stand. Daardoor zakt Atalanta naar de zesde plek, met twee punten minder dan nummer vier AC Milan. Ook de eerste vier in Italië verdienen een ticket voor de groepsfase van het kampioenenbal.