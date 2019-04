B-elftal van FC Barcelona geraakt niet voorbij rode lantaarn

FC Barcelona heeft zaterdagnamiddag punten laten liggen in La Liga. Met een jong B-elftal kwamen ze op de 32e speeldag niet verder dan een scoreloos gelijkspel op bezoek bij rode lantaarn Huesca.

In vergelijking met het elftal dat met 0-1 ging winnen op bezoek bij Manchester United in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League, bleef zaterdag tegen het bescheiden Huesca enkel doelman Ter Stegen staan. Meest opvallende naam in de basiself: Moussa Wagué, vorig seizoen nog in de Jupiler Pro League bij Eupen. De Senegalees spendeert zijn dagen bij Barcelona B in de Spaanse derde klasse, maar kreeg tegen Huesca toch zijn eerste speelminuten in het A-elftal.

Met de 0-0 nam Huesca deels revanche voor de 8-2 pandoering die het in de heenronde kreeg in Camp Nou, maar met het punt schiet het amper iets op in de degradatiestrijd. Barça loopt in de titelstrijd voorlopig één punt uit op Atlético, dat zaterdagavond nog speelt tegen Celta.