Barcelona reikt hand uit naar nieuwe Spaanse landstitel

Barcelona ligt op titelkoers in Spanje. De Catalanen klopten zaterdagavond Real Sociedad in het eigen Camp Nou. Overschot had Barçza ditmaal niet. Juanmi wiste namelijk op het uur de openingstreffer van Lenglet uit, maar Barcelona reageerde meteen via Jordi Alba, die de 2-1 eindstand op het bord zette. In de stand telt de blaugrana nu 9 punten meer dan Atlético, op vijf duels van het einde. Barcelona moet nog twee keer winnen om een 26e landstitel te pakken.