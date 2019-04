Atletico Madrid stelt titelfeest van Barcelona nog even uit met winst tegen Valencia

Atletico Madrid heeft het titelfeest van FC Barcelona nog even uitgesteld. Los Colchoneros versloegen woensdagavond voor eigen publiek Valencia met 3-2 en verkleinden zo de kloof met Barça tot negen punten.

Messi en co wonnen dinsdagavond met 0-2 bij Alaves en liepen daarmee twaalf punten uit op eerste achtervolger Atletico. Bij verlies van de Madrilenen tegen Valencia (de nummer vijf in de stand) mocht Barça, met nog vier speeldagen te gaan, een 26e titel bijschrijven. Maar de ploeg van Diego Simeone stelde het feestje van de Catalanen nog even uit.

Na negen minuten opende Alvaro Morata de score voor de thuisploeg. Kevin Gameiro hing de bordjes tien minuten voor de pauze, in de gutsende regen, weer in evenwicht. Kort na de pauze kopte Antoine Griezmann Atletico opnieuw op voorsprong (2-1).

GOAL | Griezmann brengt Atletico weer op voorsprong! ??



???? #AtletiValencia 2??-1?? pic.twitter.com/pTTAaKbtEF — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 24 april 2019

Maar andermaal kwam Valencia langszij. Na tussenkomst van de VAR ging de bal een kwartier voor affluiten op de stip na hands van Saul Niguez. Aanvoerder Parejo zette de elfmeter om.

PENALTY | De VAR komt tussenbeide en Valencia krijgt een strafschop. Parejo zet hem om! ??



???? #AtletiValencia 2??-2?? pic.twitter.com/4c4tfksIib — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 24 april 2019

Toch ging Atletico nog met de zege lopen. Invaller Angel Correa trapte in minuut 80 de 3-2 knap tegen de netten.

GOAL | Correa knalt deze bal onhoudbaar voorbij Neto! ??



???? #AtletiValencia 3??-2?? pic.twitter.com/p71zQitMgK — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 24 april 2019

Zaterdag krijgt Barcelona een nieuwe uitgelezen kans om kampioen te worden. Het elftal van Ernesto Valverde ontvangt dan staartploeg Levante en mag bij winst de festiviteiten beginnen. Atletico trekt die dag naar Valladolid. Bij gelijke punten eindigt Barça voor Atletico op basis van de onderlinge duels.