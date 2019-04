Zidane zet Thibaut Courtois alweer op de bank bij Real Madrid

Thibaut Courtois komt voorlopig niet aan spelen toe bij Real Madrid. Onze nationale nummer één moest donderdagavond in de moeilijke uitwedstrijd bij Getafe opnieuw toekijken vanop de bank. Coach Zinédine Zidane koos alweer voor Keylor Navas in het Madrileense doel. Real geraakte niet verder dan 0-0.

Er was nochtans hoop dat Courtois op Getafe voor het eerst onder Zidane onder de lat zou staan. De Fransman had beloofd om te roteren met zijn doelmannen en Courtois kon door een dijblessure nog niet aantreden sinds Zidane op 11 maart opnieuw trainer werd bij Real. Ook voor de blessure van Courtois koos Zidane voor Keylor Navas in doel. Onze nationale nummer één trainde nog maar drie dagen voluit mee.

Bij Real willen ze trouwe soldaat Navas een gepast uitgeleide geven en de Costa Ricaan in de etalage zetten met het oog op een transfer komende zomer. Maar Courtois gaat in de komende competitiewedstrijden zijn kans nog krijgen. Misschien komende zondag al, op bezoek bij standsgenoot Rayo Vallecano.

Ook Marcelo, Toni Kroos en Luka Modric startten op bezoek bij de buren van Getafe op de bank. Zij zagen samen met Courtois Real Madrid een bloedeloze 0-0 spelen tegen de verrassende nummer vier van de Primera Division. In de stand blijft Real met 65 punten op de derde plaats, achter Atlético (71) en leider FC Barcelona (80).