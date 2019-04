Barcelona is voor 26ste keer Spaans landskampioen, met dank aan Lionel Messi

Barcelona is opnieuw kampioen van Spanje. De Blaugrana versloegen nummer vijftien Levante met het kleinste verschil en kunnen met nog drie speeldagen te gaan niet meer ingehaald worden in de stand. Lionel Messi scoorde iets na het uur de enige treffer van de wedstrijd, het is voor de Catalanen de vierde landstitel in vijf jaar.

Een doelpunt van Lionel Messi in minuut 62 volstond voor Barcelona om zichzelf opnieuw tot Spaans kampioen te kronen. Voor Barça was het wel nog een tijdje zweten, want Levante voetbalde helemaal niet slecht en kwam in de absolute slotfase zelfs nog heel dicht bij de gelijkmaker. Het bleef echter 1-0. Barcelona telt met nog drie wedstrijden te gaan negen punten voorsprong op eerste achtervolger Atlético Madrid, maar doordat Barcelona het in de onderlinge confrontaties met de Madrilenen beter deed, zijn ze nu al zeker van de titel.