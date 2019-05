Thomas Vermaelen maakt rentree bij FC Barcelona, maar verliest voor het eerst sinds november in La Liga

Thomas Vermaelen mocht opnieuw opdraven bij FC Barcelona na allerlei blessureleed. De Rode Duivel kreeg een basisplaats op de linksachter, maar moest toestaan dat Barça voor het eerst sinds vorig jaar onderuit ging in de Spaanse Primera Division. Celta de Vigo was met 2-0 te sterk.

De terugkeer uit blessure was goed nieuws voor Barcelona, maar er was ook minder goed nieuws voor de ziekenboeg van de Catalanen. Na zes minuten moest aanvaller Ousmane Dembélé al het veld verlaten, waardoor hij twijfelachtig is voor de return van de halve finales van de Champions League komende dinsdag tegen Liverpool. Alex Collado was zijn vervanger, waarmee u meteen een beeld krijgt van de intenties van coach Ernesto Valverde. Een B-team stelde hij op, met ook nog jonge kerels als Carles Alena, Ruiqui Puig, Jean-Clair Todibo, Ex-Eupenspeler Moussa Wagué en Kevin-Prince Boateng in de spits. De titel is immers al binnen, dus eventueel puntenverlies was niet eens zo erg.

Voor Celta waren de punten belangrijk om in La Liga te blijven, en dat bleek ook uit de wedstrijd. De Uruguyaan Maxi Gomez gaf de thuisploeg de verdiende voorsprong in de 67ste minuut, kapitein Iago Aspas trapte vanop de strafschopstip de dubbele voorsprong in doel. Aspas mocht die penalty trappen na een VAR-tussenkomst toen Samuel Umtiti de bal met de hand beroerde in de zestien.

