Barcelona wint niet op slotspeeldag ondanks twee goals van Messi

FC Barcelona heeft zondag haar laatste wedstrijd van het seizoen in La Liga niet gewonnen. De kampioen speelde bij SD Eibar gelijk: 2-2. Alle doelpunten vielen voor rust.

Middenvelder Marc Cucurella opende in de 20e minuut de score voor Eibar. Daarna was het de beurt aan Lionel Messi. De Argentijnse spelmaker maakte in de 31e minuut gelijk en bracht Barcelona een minuut later op voorsprong. De 2-2 kwam kort voor rust op naam van verdediger Pablo De Blasis.

Messi kwam met zijn twee treffers uit op 36 doelpunten in de competitie dit seizoen. Zijn ploeggenoot Luis Suárez eindigde, samen met Karim Benzema van Real Madrid, als tweede op de topscorerslijst met 21 doelpunten.

Rode Duivel Thomas Vermaelen zat niet in de selectie bij de Catalanen.

GOAL | Messi met zijn tweede goal! ??



1??-2?? #EibarBarça ???? pic.twitter.com/fMg5rm1Bjx — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 19 mei 2019