Real Madrid eindigt dramatisch seizoen met pijnlijke thuisnederlaag tegen Real Betis, maar concurrent Courtois krijgt staande ovatie

2018-2019 is een seizoen dat men bij Real Madrid héél snel zal willen vergeten. Dat was nog voor de slotspeeldag het geval, maar het mes werd in de laatste wedstrijd nog wat dieper in de wonde geduwd door middenmoter Real Betis. De club uit Sevilla kwam met 0-2 winnen in de hoofdstad. Thibaut Courtois zat bij de thuisploeg op de bank.

Real Madrid kon tot ongenoegen van het thuispubliek heel weinig op de mat brengen. Tot overmaat van ramp werd het na een uur voetballen 0-1 via Loren Moron. Een reactie hadden de Madrilenen niet in huis. Integendeel: via Jesé werd het zelfs 0-2. Een onmondig Real Madrid kon daar weinig tegenover brengen. Het bleef 0-2 tot het einde. Voor De Koninklijke is het al de 12de nederlaag in 38 wedstrijden.

Vanzelfsprekend was er veel boegeroep in het Santiago Bernabeu, maar toch was er één man die veel applaus oogstte tijdens de wedstrijd. Doelman Keylor Navas stond tussen de palen en er zijn sterke vermoedens dat het voor de Costa Ricaan zijn laatste wedstrijd was in het shirt van De Koninklijke. Er is nog niets officieel, maar toch kreeg hij voor de wedstrijd een staande ovatie - en ook na de wedstrijd konden de misnoegde fans nog applaudiseren voor hun doelman.

A huge round of applause for Keylor Navas on his last Real Madrid start pic.twitter.com/LBbMu2q2Xr — Goal (@goal) 19 mei 2019