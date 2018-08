Drama, drama en nog eens drama: Ronaldo kan niet scoren, maar Juventus wint na zinderend slot van Chievo

Zaterdag 18 augustus 2018 gaat de geschiedenis in als de dag waarop Cristiano Ronaldo zijn officiële debuut maakte voor Juventus. De Italiaanse kampioen had het knap lastig in Verona tegen Chievo maar won dankzij een goal in de extra tijd met 2-3. Ronaldo kreeg enkele goede kansen, maar kreeg de bal niet tegen de netten.

Ronaldo stond uiteraard in de basis bij de Oude Dame, in een 4-2-3-1-opstelling met ook Paulo Dybala en Douglas Costa in de aanval. Al na drie minuten opende Juve de score. Een gevaarlijke vrije trap van Pjanic kwam via Chiellini in de voeten van Khedira terecht en de Duitser deed de netten trillen: 0-1.

Ronaldo werd meestal vakkundig uit het spel gehouden door de Chievo-verdediging, maar kreeg in de 18de minuut dan toch een kans. Cuadrado bereikte de Portugees, maar die knalde net naast de kooi van doelman Sorrentino.

Costa scoorde dan bijna een wereldgoal, maar op slag van rust stond het plots 1-1. Bonucci verloor zijn man uit het oog en Stepinski deed de netten trillen in Verona.

Na rust werd het zelfs nog erger voor Juventus. Cancelo maakte een domme fout op Giaccherini en de bal ging terecht op de stip. De Italiaan die nog scoorde tegen de Rode Duivels op het EK faalde niet tegen zijn ex-club en zette de verrassende 2-1 op het bord.

Ronaldo kreeg dan weer een goede kans, maar zijn poging strandde op het dak van het doel.

Gelukkig was er Bonucci, die de 2-2 op het bord zette met een rake kopbal. Niet veel later stond het 2-3, maar de goal van de ingevallen Mandzukic werd afgekeurd voor hands van… Ronaldo.

Er kwam daardoor vijf minuten extra tijd en daarin sloeg de Oude Dame alsnog toe. Sandro met een staalharde voorzet en Bernardeschi met de tik: 2-3 en Ronaldo kon alsnog lachen.