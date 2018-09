Nainggolan scoort meteen bij debuut voor Inter: wat een entree!

Radja Nainggolan heeft een bewogen periode afgesloten: nadat hij werd gepasseerd bij de Rode Duivels voor het WK, maakte hij in de Italiaanse Serie A de overstap van AS Roma naar Internazionale. Door een blessure moest hij forfait geven voor de eerste twee wedstrijden van het seizoen maar bij zijn debuut in Bologna was het meteen raak: de “ninja” opende meteen de score, uiteindelijk maakten Candreva en Perisic er 0-3 van.

In de 9e minuut stak Bologna de neus aan het Milanese venster met een kopbal van Filip Helander, gered door de doelman. Met 70 procent balbezit waren de Milanezen baas over Bologna, maar doelrijpe kansen leverde dat niet op. Vlak voor het rustsignaal ging Nainggolan zijn kans: zijn schot vanop de rand van het strafschopgebied zoefde rakelings over de dwarsligger.

Even na de pauze probeerde onze landgenoot het opnieuw, ditmaal werd zijn schot geblokt. In de 67e minuut was dan toch zijn gloriemoment gekomen: met een gekruist schot richting linkerhoek gaf hij de Bologna-doelman geen kans.

In het slot trof Ivan Perisic nog tweemaal raak voor de Nerazzurri. Door zijn eerste zege van het seizoen klimt Inter naar een voorlopige vijfde plaats in de stand, met vier punten.