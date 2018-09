Scorende Dries Mertens kan nederlaag Napoli bij Juventus niet verhinderen, Oude Dame loopt verder uit

Napoli is haar kans op de gedeelde leidersplaats in de Serie A kwijt na de absolute topper tegen Juventus. Dries Mertens zette de Azzurri nochtans al snel op rozen met een vroeg doelpunt, maar nadien ging Juventus erop en erover: het werd uiteindelijk 3-1 in het Juventus Stadium na goals van Mandzukic (2) en Bonucci. Juventus heeft nu al zes punten voorsprong op de azuurblauwen.

Napoli leek op weg om de grote titelconcurrent op eigen veld te verrassen toen Mertens na goed samenspel al na 10 minuten de 0-1 op het bord zette. Heel lang duurde het Napolitaanse feestje niet. 16 minuten, om precies te zijn: Mandzukic scoorde in minuut 26 de gelijkmaker op aangeven van Cristiano Ronaldo. De Kroaat bracht vroeg in de tweede helft Juventus ook op voorsprong met een tweede doelpunt.

Het kalf was helemaal verdronken voor Napoli toen Mario Rui vlak voor het uur zijn tweede gele kaart slikte en dus mocht gaan douchen. Bonucci zorgde een kwartier voor het einde voor de eindstand, Ronaldo gaf zijn tweede assist: het werd 3-1.

Juventus is door de zege de enige club die met een perfecte 21 op 21 mag pronken in de Serie A. Napoli is de eerste achtervolger met 15 punten.