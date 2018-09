Nainggolan wint van ex-club en sluipt met Inter subtop binnen

Internazionale heeft zaterdagavond op de 7e speeldag van de Italiaanse Serie A met 2-0 gewonnen van Cagliari. Na een mindere seizoensstart vinden Radja Nainggolan en co toenadering bij de top van het klassement.

Lautaro Martinez (12.) en Matteo Politano (89.) zorgden er voor dat de 3 punten in Milaan bleven. In de stand klimt Inter (13 punten) over Lazio Roma naar de 4e plek. Cagliari (6 punten) staat op de 16e plaats. Met Cagliari ontmoette Nainggolan zijn ex-club. De voormalig Rode Duivel speelde de wedstrijd uit voor Inter.