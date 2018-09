AS Roma pakt winst in Romeinse derby, Kolarov nekt ex-club Lazio met ingestudeerd nummertje

De Romeinse derby is zaterdagmiddag in het voordeel van AS Roma beslecht. In het Stadio Olimpico in de Italiaanse hoofdstad werd het 2-1. Aleksandar Kolarov, ex-speler van Lazio, werd de held van de dag voor Roma: hij scoorde na 71 minuten de winnende treffer met een heerlijke vrije trap.

Het bleef een hele poos wachten op het eerste doelpunt in Rome, maar vlak voor de rust was het thuisploeg AS Roma die toch op voorsprong kwam via Lorenzo Pellegrini. Opvallend, want Pelligrini was pas enkele minuten daarvoor het veld opgekomen om Javier Pastore te vervangen. De 22-jarige middenvelder werkte met een subliem hakje de 1-0 binnen.

Halverwege de tweede helft leek het mis te lopen voor AS Roma toen Ciro Immobile na een defensieve blunder zomaar op Olsen af mocht. De immer betrouwbare spits faalde niet: 1-1. Enkele minuten stond Roma echter alweer op voorsprong tegen de grote stadsrivaal na een ingestudeerde vrije trap. Strakosha had geen verhaal tegen de heerlijke plaatsbal van Aleksandar Kolarov, ex-speler van Lazio: 2-1. Enkele minuten voor het einde maakte Federico Fazio het feestje van AS Roma compleet: het werd 3-1.

Bij Lazio Roma begon doelman Silvio Proto op de bank. Adam Marusic (ex- Kortrijk en -KV Oostende) en Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk) speelden de volledige partij. Roma klimt door de zege naar een voorlopige vijfde plek in de Serie A en telt momenteel 11 punten uit 7 wedstrijden. Lazio is vierde met 12 eenheden.