Napoli vloert Sassuolo met Dries Mertens 90 minuten op het veld

Napoli heeft zondag op de achtste speeldag in de Italiaanse Serie A een 2-0 thuisoverwinning geboekt tegen Sassuolo. Dries Mertens maakte voor de tweede keer dit seizoen de match vol.

De thuisploeg klom al in de derde minuut op voorsprong via Adam Ounas (3.), die zijn eerste basisplaats meteen bekroonde met een doelpunt. De talentrijke flankaanvaller ontfrutselde Sassuolo het leer en knalde de 1-0 met een volley onhoudbaar binnen. Tien minuten later zette Mertens de baal maar nipt naast. De Rode Duivel probeerde het ook eens met een lob vanop vijftig meter, maar een doelpunt zou Mertens niet maken. Halverwege de tweede helft stelde Lorenzo Insigne (72.), die doelpuntenmaker Ounas kwam vervangen, met een heerlijke krul de zege veilig. Sassuolo beëindigde de partij nog met tien na rood voor Rogerio.

In de stand blijft Mertens tweede met 18 punten, zes minder dan het voorlopig foutloze Juventus. Sassuolo (13 ptn) bezet de achtste stek.