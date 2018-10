Inter ziet Nainggolan geblesseerd uitvallen, maar wint Milanese derby na late blunder van Donnarumma

Inter en AC Milan sluiten het voetbalweekend in Italië af met de altijd beladen Derby Della Madonnina. Op het middenveld rekende Inter natuurlijk op haar ninja, maar Radja Nainggolan zou de rust niet halen. De voormalige Rode Duivel blesseerde zich in een duel met Lucas Biglia (ex-Anderlecht) en kon niet verder. Hij werd op het halfuur gewisseld voor Borja Valero. Inter zou de Milanese derby uiteindelijk winnen. In de 92e minuut verkeek doelman Gianluigi Donnarumma zich verschrikkelijk op een voorzet, Mauro Icardi profiteerde en zorgde voor de 1-0 zege.

Radja Nainggolan startte in de basis bij de thuisploeg, maar moest net voor het halfuur reeds geblesseerd naar de kant. De voormalige Rode Duivel liep een kwetsuur aan de linkervoet op nadat voormalig Anderlecht-middenvelder Lucas Biglia tot twee keer toe hard inging bij een duel.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: AFP

De beste kans in de eerste helft kwam op naam van Stefan de Vrij. De Nederlander kopte een hoekschop van Ivan Perisic tegen de paal. Al vroeg in de wedstrijd werd de openingstreffer van Inter-aanvoerder Icardi afgekeurd wegens buitenspel. Hetzelfde lot was ook Milan-speler Mateo Musacchio beschoren met de rust in zicht. In de tweede helft leek een bijzonder matig duel op een gelijkspel af te stevenen, totdat Icardi Milan alsnog een koude douche schonk. Inter komt met negentien punten op de derde plaats terecht, AC Milan staat ondanks zware investeringen pas twaalfde. Voor Milan is het bovendien al van begin 2016 geleden dat er in de Serie A nog eens een stadsderby gewonnen kon worden.

GOAL | Icardi profiteert van een flater van Donnarumma en bezorgt Inter in de slotfase alsnog de overwinning!



1?-0?#InterMilan pic.twitter.com/HxpQDFmhdI — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 21 oktober 2018

Il Ninja is door zijn blessure onzeker voor het treffen met Barcelona in de Champions League, woensdag in Camp Nou. Barcelona moet het dan weer stellen zonder Lionel Messi.Door de zege is Inter opnieuw derde in de Serie A, op 2 punten van Napoli en 6 van Juventus. AC Milan kent alweer een wisselvallig seizoen en is 12e.

