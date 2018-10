Serie A-leider Juventus laat thuis verrassend eerste punten liggen ondanks 400e doelpunt Ronaldo

Juventus heeft zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Genua de eerste punten van het seizoen in de Serie A laten liggen. De regerende landskampioen kwam op de negende speeldag niet verder dan een 1-1 gelijkspel, maar blijft ondanks het puntenverlies wel autoritair leider in Italië.

Voor de pauze leek er nochtans geen vuiltje aan de Turijnse lucht. Cristiano Ronaldo had Juve immers op een 1-0 voorsprong gezet, met het 400e doelpunt uit zijn carrière. Maar na de rust kopte middenvelder Daniel Bessa na een voorzet van rechts raak (1-1). Het record dat AS Roma in 2013 neerzette door de eerste tien wedstrijden van het seizoen te winnen, blijft dus overeind.

GOOOAAAAL | Genoa profiteert van geaarzel in de Juve-defensie. Bessa knikt de gelijkmaker binnen! #JuveGenoa 1️-1️pic.twitter.com/uT3EgN1Ojl — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 20 oktober 2018

Foto: AFP