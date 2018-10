Dries Mertens zorgt met doelpunt en assist voor vlotte zege Napoli

Napoli heeft zaterdagavond op de negende speeldag in de Italiaanse Serie A met 0-3 gewonnen op het veld van Udinese.

Rode Duivel Dries Mertens zette in de slotfase de 0-2 op het bord van op de stip en even later bood hij Marko Rog de 0-3 aan. De Spanjaard Fabian Ruiz had voordien de score geopend voor de Napolitanen, die wat van hun achterstand op leider Juventus afknabbelden. Juve bleef immers steken op een 1-1 gelijkspel tegen Genua, waardoor de achterstand van Napoli nu nog vier punten bedraagt.

BINGO | Dries Mertens scoort de bevrijdende 0-2 vanop de stip! #UdineseNapoli pic.twitter.com/cR1HM5pcAq — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 20 oktober 2018