Praet gaat met Sampdoria onderuit in Milaan

Sampdoria is zondagavond op de 10e speeldag van de Serie A met 3-2 de boot ingegaan op bezoek bij AC Milan. Dennis Praet en zijn ploegmaats gaven hun 1-2 voorsprong alsnog uit handen.

Milan kwam op voorsprong dankzij een kopbal van Patrick Cutrone (17.). Nadien bracht het duo Riccardo Saponara en Fabio Quagliarella de bezoekers eerst op gelijke hoogte en dan op voorsprong. Bij de eerste goal bediende Quagliarella Saponara (21.). Bij het tweede doelpunt (31.) waren de rollen omgedraaid.

Gonzalo Higuain (36.) bracht Milan daarop opnieuw op gelijke hoogte en Suso schonk de Rossoneri in de 62e minuut de drie punten. Dennis Praet speelde de wedstrijd uit voor Sampdoria. Milan, dat samen met een handjevol andere clubs een wedstrijd minder telt, staat in de stand op 7e plek. Het heeft nu evenveel punten als Sampdoria, dat 6e is.