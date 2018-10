Derde keer, goede keer: twee goals afgekeurd, maar Mertens bezorgt Napoli in extremis punt bij Roma

GOOAAL | En daar is @dries_mertens14 met de gelijkmaker voor Napoli in de slotfase! 1-1? #NapoliRoma pic.twitter.com/FA9Xk972kf

Napoli en AS Roma hebben in de topper van speeldag 10 gelijkgespeeld in de Serie A. AS Roma kwam na een kwartier op voorsprong en leek lang op weg naar winst, maar invaller Dries Mertens besliste er in de slotfase anders over. De Rode Duivel zag twee goals afgekeurd worden, maar bij poging drie was het wel op heerlijke wijze raak: 1-1 was de eindstand.

De wedstrijd begon met enkele minuten vertraging door een defecte VAR. Na overleg met de spelers werd beslist om zonder VAR te starten. Het was Roma dat de beste start nam en na een kwartier op voorsprong kwam via Stephan El Shaarawy. Een voorsprong die de Romeinen hard verdedigden. De inbreng van Dries Mertens vroeg in de tweede helft zou echter voor een kentering zorgen.

Mertens zag eerst twee doelpunten afgekeurd worden - telkens voor buitenspel, waarvan één keer van zichzelf - maar in de absolute slotfase zorgde hij als afwerker van een heerlijke teamactie wel voor de gelijkmaker. Het doelpunt was er eentje om in te kaderen: Napoli kon zo toch nog een oververdiend punt thuis houden.