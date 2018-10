Ronaldo leidt Juve in zijn eentje voorbij Empoli met ronduit fantastische goal

Cristiano Ronaldo heeft Juventus in zijn eentje voorbij Empoli getrapt. De Portugees wiste eerst een doelpunt van Caputo uit vanop de strafschopstip, maar vooral zijn winning goal was een pareltje. De ster bij de Oude Dame trapte van buiten het strafschopgebied recht in de winkelhaak. Een gouden trap, zeker omdat het de competitieleider ook drie punten opleverde.

Net voor het half uur trapte Caputo thuisploeg Empoli, nummer achttien in de Serie A, verrassend op voorsprong.

GOAL | Empoli komt verrassend op voorsprong tegen Juventus! Caputo is de doelpuntenmaker van dienst!#EmpoliJuve 1?-0? pic.twitter.com/M2KcbMypMt — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) October 27, 2018

Nadien begon de grote Ronaldo-show. CR7 zette eerst de bordjes weer gelijk met een onhoudbare strafschop. Twintig minuten voor tijd pakte hij dan uit met zijn fabuleus doelpunt. Na het laatste fluitsignaal kwam iedereen de Juve-ster bedanken voor zijn twee doelpunten. Niet meer dan terecht, want de Portugees zorgde er in zijn eentje voor dat Juventus de scheve situatie nog rechtzette en Juve met 28 op 30 ongeslagen op kop blijft in de Serie A.

Ronaldo trekt de scheve situatie recht vanop de stip!



1?-1? #EmpoliJuve pic.twitter.com/klPKiLDh2B — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) October 27, 2018

Foto: EPA-EFE