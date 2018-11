Jordan Lukaku is eindelijk verlost van knieblessure en kwam voor het eerst dit seizoen in actie met Lazio

Jordan Lukaku heeft zijn eerste minuten van het seizoen gespeeld. De 24-jarige verdediger, die sinds mei kampte met een hardnekkige knieblessure, viel zondag bij Lazio Roma in de tweede helft in tijdens het duel tegen SPAL. Lazio won de wedstrijd van de elfde speeldag van de Italiaanse Serie A met 4-1.

Immobile (26. en 35.) trof in de eerste helft tweemaal raak voor Lazio, Antenucci (28.) scoorde tussendoor tegen voor SPAL. Via Cataldi (59.) en Parolo (70.) liep de thuisploeg nadien uit de 4-1. Jordan Lukaku was even over het uur ingevallen.

De jongste Lukaku kwam door de aanslepende kniepijn sinds het einde van vorig seizoen niet meer in actie voor Lazio. Ook bij de Rode Duivels verdween de linkervleugelverdediger om die reden uit beeld. Door de knieperikelen miste hij het WK in Rusland en ook na het toernooi behoorde hij niet meer tot de kern van bondscoach Roberto Martinez.

Lazio telt na elf speeldagen 21 punten en draait mee bovenin de stand. De Romeinen, vierde, moeten de autoritaire leider Juventus (31 ptn), Inter en Napoli (elk 25 ptn) voor zich dulden.