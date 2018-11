Inter zet Frosinone vlot opzij

Brussel - Inter Milaan heeft zaterdagavond op de dertiende speeldag in de Italiaanse Serie A een 3-0 overwinning geboekt tegen staartploeg Frosinone. Radja Nainggolan voetbalde 70 minuten mee bij de thuisploeg.

De held op San Siro was Keita Baldé, die de score in minuut 10 opende en in de 82e minuut de eindstand vastlegde. Tussendoor gaf de Senegalese spits ook nog de perfecte assist voor Lautaro Martinez (57.), die de 2-0 tegen de netten kopte. Inter neemt opnieuw zijn tweede plaats in. Met 28 punten bedraagt de kloof op leider Juventus wel al 9 punten. Frosinone blijft voorlaatste.