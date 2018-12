Milik valt in voor Dries Mertens en redt Napoli op het veld van Atalanta

Op de veertiende speeldag in de Serie A is Napels maandagavond met 1-2 gaan winnen op het veld van Atalanta Bergamo. Dries Mertens werd acht minuten voor tijd bij een 1-1 stand vervangen. Het was zijn vervanger, de Pool Arek Milik, die Napels drie minuten later de drie punten bezorgde. Bij Bergamo kwam Timothy Castagne niet van de bank.