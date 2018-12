Italiaanse topper tussen Roma en Inter eindigt onbeslist, geen spoor van geblesseerde Nainggolan

AS Roma en Internazionale hebben de 14e speeldag van de Serie A afgesloten met een 2-2 gelijkspel. De Milanezen kwamen twee keer op voorsprong, Keita en Icardi zorgden voor de bezoekende goals. Maar de Romeinen toonden veel veerkracht en keerden dankzij doelpunten van Under - wat een knal - en Kolarov telkens terug. Radja Nainggolan was er niet bij, hij moest geblesseerd afhaken en miste zo de terugkeer naar het oude nest.

Inter ziet door de puntendeling leider Juventus uitlopen tot elf punten. AS Roma schiet eveneens weinig op met een punt en is zevende in de stand. Het telt al 20 punten minder dan de Oude Dame.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Serie A!

GOAL | Baldé opent de debatten in het Olimpico!



0?-1?#RomaInter pic.twitter.com/kjonNeenKs — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 2 december 2018

GOAL | Icardi kopt Inter terug op voorsprong!



1?-2?#RomaInter pic.twitter.com/2llX4rZpXq — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 2 december 2018