Napoli, zonder Mertens, houdt achterstand op Juventus gelijk na vlotte zege

Napoli heeft de achterstand op koploper Juventus niet verder laten oplopen. De nummer twee van de Serie A kende voor eigen publiek weinig problemen met Frosinone: 4-0. Rode Duivel Dries Mertens bleef de hele partij op de bank bij de thuisploeg.

De vervanger van Mertens, de Pool Arek Milik, trof na rust tweemaal raak tegen de voorlaatste in de stand. Piotr Zielinski en Adam Ounas brachten de thuisploeg al voor rust op 2-0.

Napoli houdt een achterstand van acht punten op Juventus, dat vrijdag al van Internazionale won (1-0). Internazionale staat nog steeds op de derde plaats maar heeft inmiddels al veertien punten minder dan de regerend kampioen uit Turijn.

Voor Napoli wacht dinsdagavond de cruciale verplaatsing naar Liverpool op de slotspeeldag van de groepsfase in de Champions League. De Napolitanen leiden in groep C met negen punten uit vijf duels, maar zijn nog niet zeker van kwalificatie voor de achtste finales.