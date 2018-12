Dennis Praet bevestigt topvorm: Belg strooit met assists voor Sampdoria

Dennis Praet lag zondagmiddag met twee assists aan de basis van een vlotte 2-0 overwinning van Sampdoria tegen Parma op de 16e speeldag in de Italiaanse Serie A.

Opschudding vlak voor de rust, toen de scheidsrechter besloot om geen penalty te fluiten voor een overtreding van een Sampdoria-speler. Ook na tussenkomst van de VAR bleef de ref voet bij stuk houden. De eerste helft eindigde zo op 0-0, en daar moest vooral het onderliggende Parma blij mee zijn. De thuisploeg bleef aan het roer in de tweede helft, hetgeen in de 66e minuut uitmondde in de openingsgoal. Praet haalde de achterlijn met de bal en zette goed voor, Gianluca Caprari had het leer maar binnen te tikken.

GOAL | Caprari scoort op assist van Dennis Praet! #SampParma 1-0 pic.twitter.com/Af0tzD5xRs — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 16 december 2018

Amper drie minuten later was het weer raak: een uitstekende voorzet van Praet belandde op het hoofd van Fabio Quagliarella, die de 2-0 eindstand met een krachtige kopslag op het bord zette.

GOAL | Doelpunt van Quagliarellla op een tweede assist van Dennis Praet! #SampParma 2?-0? pic.twitter.com/BDSNFfkxG4 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 16 december 2018

Parma was gedurende de hele wedstrijd volstrekt onmondig, waardoor de thuisploeg een makkelijke zege boekte. Sampdoria blijft op de zevende plek aanklampen met de top zes, op één punt van Sassuolo.