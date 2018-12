Ronaldo bezorgt Juventus toch weer de zege, maar toont zich na doelpunt ook van zijn kleinste kant

Juventus heeft op de zestiende speeldag in de Serie de Turijnse derby tegen Torino met het kleinste verschil gewonnen. Hij beleefde niet zijn beste avond in het shirt van de Oude Dame maar uiteindelijk was het toch weer Cristiano Ronaldo die vanop de stip de zege veilig stelde: 0-1. Al toonde hij zich meteen na zijn doelpunt ook van zijn kleinste kant door nog even de doelman te gaan jennen...