Lazio en invaller Lukaku weten opnieuw wat winnen is

Lazio Rome heeft zaterdag op de zeventiende speeldag in de Serie A nog eens een competitiewedstrijd gewonnen. De Romeinen legden Cagliari met 3-1 over de knie en maakten een einde aan een reeks van zeven matchen zonder zege. Jordan Lukaku mocht het slotkwartier volmaken.

Milinkovic-Savic (12’), Acerbi (23’) en Lulic (67’) stelden de overwinning veilig voor de thuisploeg. In de slotminuten scoorde Joao Pedro (90’+3) de eerredder vanaf de penaltystip. Jordan Lukaku kwam in de 77e minuut tussen de lijnen. De vleugelverdediger, die het seizoensbegin in rook zag opgaan door een knieblessure, kwam voor de vijfde keer in actie dit seizoen. Silvio Proto, in de Europa League vier keer tussen de palen, wacht nog steeds op zijn competitiedebuut.

Na vier draws en een nederlaag in de Serie A en twee verliespartijen in de Europa League, knoopt Lazio zo opnieuw aan met de overwinning. De laatste zege dateerde alweer van 8 november, toen Marseille met 2-1 werd geklopt.

De Romeinen gaan voorlopig voorbij AC Milan. Met 28 punten bezet de ploeg van Lukaku en Proto de vierde plek, op ruime afstand van leider Juventus (46 ptn).