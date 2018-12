Timothy Castagne stuurt aan op vertrek bij Atalanta en ziet ploegmaat domme owngoal scoren tegen Juventus

Atalanta krijgt woensdag Serie A-leider Juventus over de vloer in Bergamo. Met Timothy Castagne op de rechterflank. Maar de Rode Duivel voelt zich niet 100 procent in Italië.

Dat zei Castagne in een interview met Eleven Sports voor aanvang van de wedstrijd in het Stadio Atleti Azzurri d’Italia. “Ik heb méér met Roberto Martinez gepraat op één dag, dan op anderhalf jaar met Gian Piero Gasperini”, aldus de rechtsback. “Dit is nu mijn tweede jaar en ik zou hier vast in de ploeg moeten staan. Niet wekelijks denken van: Misschien val ik er straks weer naast. Dus we kijken een beetje rond.”

Atalanta - Juventus

Atalanta staat momenteel negende in de Serie A, maar de Europese plaatsen zijn vlakbij. Zelfs de vierde plek en het laatste ticket voor de Champions League is binnen handbereik. Het was dan ook spijtig dat Berat Djimsiti al na twee minuten zijn eigen doelman klopte tegen Juve.

Gelukkig zette Duvan Zapata de bordjes nog voor het halfuur weer gelijk nadat de spits een duel won tegen Leonardo Bonucci.