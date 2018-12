Dries Mertens is grote held van Napoli: Rode Duivel scoort in slotminuten winnende treffer tegen staartploeg

Napoli heeft op het nippertje een nieuw puntenverlies kunnen vermijden in de Serie A. De nummer twee van de Italiaanse competitie leek op weg naar een gelijkspel, maar Dries Mertens bezorgde de Azzurri in de slotfase alsnog de zege. Het werd 3-2 in het Stadio San Paolo.

Bologna, dat in de degradatiezone verkeert, leek aanvankelijk een hapklare brok voor Napoli. Het werd ook al vroeg 1-0: na een kwartier had Arek Milik de thuisploeg al op voorsprong gebracht. Enkele minuten voor de rust stond het plots echter weer gelijk na een treffer van Federico Santander: 1-1. Na de rust maakte Milik met zijn tweede doelpunt er al snel 2-1 van. Maar meer werd het niet, waardoor de dreiging van nieuw puntenverlies in de lucht bleef hangen.

De vrees van Napoli leek bewaarheid te worden toen Danilo tien minuten voor het einde de 2-2 scoorde. Dolle vreugde bij Bologna, dat in de strijd om het behoud elk punt kan gebruiken. Maar de vreugde was van korte duur. Vlak voor het ingaan van de blessuretijd zorgde Dries Mertens op aangeven van Fabian Ruiz voor de Napolitaanse verlossing. De wedstrijd eindigde zo uiteindelijk op 3-2.

In de tussenstand blijft Napoli tweede op negen punten van leider Juventus. Even belangrijk is dat het gat met nummer drie Internazionale, waar Napoli eerder deze week nog met 1-0 verloor, overeind blijft: de Milanezen volgen nog steeds op vijf eenheden. Bologna blijft achttiende.