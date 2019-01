AC Milan en Napoli houden elkaar in evenwicht in Italiaanse topper, Juventus kan zondag opnieuw uitlopen

De topper van speeldag 21 in de Serie A heeft zaterdagavond een muis gebaard. AC Milan en Napoli maakten de partij niet bepaald interessant en doelpunten vielen er niet in San Siro: het werd 0-0. De bezoekers, waar Dries Mertens na 80 minuten gewisseld werd, eindigden de partij met tien man nadat Fabian Ruiz een tweede gele kaart pakte.

Door het puntenverlies van Napoli wrijft competitieleider Juventus zich al voorzichtig in de handen. Cristiano Ronaldo en co krijgen zondag een uitgelezen kans om het gat met eerste achtervolger Napoli uit te breiden naar elf punten. Daarvoor moet de Oude Dame wel nog winnen op het veld van Lazio, dat zevende staat en bij winst naar een gedeelde vierde plek kan wippen. AC Milan heeft die plek momenteel nog in handen.