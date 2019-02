AC Milan leeft helemaal op dankzij Poolse revelatie: zes goals in amper vijf wedstrijden voor winteraanwinst Krzysztof Piatek

Timothy Castagne speelde zaterdag een volledige wedstrijd voor Atalanta Bergamo, dat op eigen veld met 1-3 onderuit ging tegen AC Milan. De Rossoneri lijken er na de winterstop helemaal door te komen. Dat is voor een groot deel toe te schrijven aan wintertransfer en revelatie Krzysztof Piatek. De Pool scoort aan de lopende band en maakte er tegen Atalanta weer twee, waaronder een wereldgoal.

De thuisploeg kwam eerst nog op voorsprong na een doelpunt van de Zwitser Remo Freuler, maar op slag van rust maakte Milan gelijk met een héérlijk doelpunt van Krzysztof Piatek. De Pool verlengde ’no look’ de voorzet van de Zwitser Ricardo Rodriguez met een prachtige volley in de verste hoek.

GOOOAL | Piatek brengt Milan langszij met een heerlijk doelpunt!



Goals van de Duitse Turk Hakan Çalhanoglu en opnieuw Piatek zorgden voor een 1-3 eindscore. AC Milan sluipt zo tot op 1 punt van derde in de stand Inter, dat nog een wedstrijd te goed heeft. Atalanta blijft staan op de zevende plek.

GOAL | Calhanoglu brengt Milan op voorsprong met zijn eerste doelpunt van het seizoen! En wat voor één!



GOAL | Piatek scoort zijn tweede van de avond!



Geluksbrenger Piatek

Ondanks hernieuwde ambities en een topspits in de persoon van Gonzalo Higuain begon Milan opnieuw aarzelend aan het seizoen. Het herpakte zich stilaan en in de winter deed het twee geslaagde toptransfers. De rossoneri haalden enerzijds de Braziliaan Lucas Paquetá weg bij Flamengo. Aan de aanvallende middenvelder hing een prijskaartje van 35 miljoen euro.

Hetzelfde bedrag legde Milan neer voor de revelatie van Genoa, Krzysztof Piatek. De Pool kostte afgelopen zomer nog maar 4,5 miljoen euro, maar was in zes maanden goed voor 19 doelpunten in 21 officiële wedstrijden. Bij Milan gaat hij gewoon verder op dat elan met 6 doelpunten in amper 5 wedstrijden, de naar Chelsea vertrokken Higuain is alweer vergeten. Piatek heeft zich op korte tijd in de harten van de Milan-fans gespeeld, zo bewijst het liedje dat ze al voor hem hebben bedacht.