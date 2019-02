Napoli ziet leider Juventus opnieuw uitlopen na gelijkspel tegen Torino, VAR speelt opvallende rol

Op de 24e speeldag in de Italiaanse Serie A heeft Napoli alweer kostbare punten in de titelstrijd vergooid tegen Torino. Na een glansloze partij bleef de brilscore op het bord staan. Dries Mertens startte op de bank en viel twintig minuten voor tijd in, maar ook hij kon de ban niet breken. Leider Juventus is de lachende derde.

Na een korte studieronde creëerde Arkadiusz Milik het eerste gevaar op het kwartier: zijn schot waaide voorbij de paal. Vijf minuten later zette diezelfde Milik doelman Salvatore Sirigu aan het werk met een schot dat te centraal gericht was. Enkele tellen nadien ging Sirigu goed plat op een schot van Lorenzo Insigne. De thuisploeg domineerde met veel doelgevaar, maar ontbeerde efficiëntie: 0-0 aan de rust.

Na de pauze was het lang wachten op doelgevaar tot Milik op het uur nogmaals richting de netten knalde, maar alweer lag Sirigu in de weg. In de 69e minuut maakte Mertens zijn opwachting, en dat bracht op slag leven in de brouwerij. Enkele minuten later spatte een schicht van Insigne uiteen op de rechterpaal. Ondanks veel goede wil en inzet, geïllustreerd met een totaal van acht gele kaarten, kwam de beslissende doorbraak er niet: de brilscore bleef op het bord, waardoor Napoli voor de tweede speeldag op rij kostbare punten vergooit in de titelstrijd. Juventus heeft nu een stevige voorsprong van dertien punten op eerste achtervolger Napoli.

VAR doet rode kaart teniet

Overigens viel er nog een opvallend moment te noteren in de doelpuntloze partij. Napoli-middenvelder Allan kreeg in blessuretijd zijn tweede gele kaart van de wedstrijd en mocht dus beschikken. Alleen: hij had niets verkeerd gedaan. Teamgenoot Malcuit had een fout gemaakt op Belotti, maar de ref had die fout verkeerdelijk toegewezen aan Allan. Dankzij de VAR mocht de Braziliaan toch op het veld blijven.