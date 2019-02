Spektakel in Firenze: Inter laat twee punten liggen na strafschop in 101ste (!) minuut, Radja Nainggolan deelt assist uit

Internazionale lijkt de tweede plaats in de Serie A stilaan te mogen vergeten. De Milanezen leken lang op weg naar de zege bij Fiorentina, maar door een doelpunt van Jordan Veretout in de 101ste minuut werd het alsnog 3-3 in het Stadio Artemio Franchi. Radja Nainggolan werd vlak voor het ingaan van de blessuretijd gewisseld, onze landgenoot deelde bij Inter een assist uit.

Fiorentina kwam in eigen huis al na 17 seconden op voorsprong door een eigen doelpunt van de Nederlander Stefan De Vrij. Lang kon de paarse armada niet genieten van die vroege goal, want op aangeven van Radja Nainggolan scoorde Vecino al snel de gelijkmaker. Vlak voor de pauze kwam Inter op voorsprong via Politano, vlak na de rust scoorde Ivan Perisic (oud-speler van Roeselare en Club Brugge) de 1-3 vanaf de stip. Wedstrijd gespeeld? Allerminst, want luttele minuten later loste Fiorentina een waarschuwingsschot. De aansluitingstreffer van Biraghi werd afgekeurd door de VAR.

Met nog iets meer dan een kwartier te gaan scoorde Muriel de aanscoringstreffer voor Fiorentina. De 2-3 bleef lang op het bord, maar met 7 minuten extra tijd was er nog steeds iets mogelijk. In de 95ste minuut was het raak: scheidsrechter Rosario Abisso kende een strafschop toe aan de thuisploeg wegens handspel van D’Ambrosio. Tot grote ontsteltenis van Inter. De VAR werd er nadien nog bijgehaald, waardoor het een hele poos duurde voor Fiorentina de penalty mocht nemen. Vlak na het ingaan van de 100ste minuut mocht Jordan Veretout dan toch de penalty nemen: hij miste niet. 3-3 was de eindstand.

Bekijk hier alle goals:

GOAL | Inter moet achtervolgen na een vroeg doelpunt van Simeone!



1?-0? #FiorentinaInter pic.twitter.com/jIatN8PXsZ — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 24 februari 2019

GOAL | Het gaat snel in deze wedstrijd! Vecino antwoordt meteen op het openingsdoelpunt van Fiorentina!



1?-1? #FiorentinaInter pic.twitter.com/coWFrgKHjJ — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 24 februari 2019

GOAL | Mooi doelpunt van Politano. Het staat 1-2 in Firenze!



1?-2? #FiorentinaInter pic.twitter.com/dmxd28ihm7 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 24 februari 2019

GOAL | Perisic trapt de bal vanop de stip tegen de touwen na de tussenkomst van de VAR!



1?-3? #FiorentinaInter pic.twitter.com/PKcV0GEZaB — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 24 februari 2019

HEERLIJK | Wat een schitterende vrije trap van Muriel



2?-3? #FiorentinaInter pic.twitter.com/fc0zUSUjgM — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 24 februari 2019