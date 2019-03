Italiaanse topper met rode kaarten en gemiste penalty heeft slechts één winnaar: Juventus pakt 16 punten voorsprong op Napoli

Juventus heeft zondagavond op de 26e speeldag in de Serie A een 1-2 zege geboekt bij eerste achtervolger Napoli. De oppermachtige competitieleider stond aan de pauze op een dubbele voorsprong, maar mocht zich na een zeer moeizame tweede helft gelukkig prijzen met de drie punten. Dries Mertens kwam bij de thuisploeg na rust op het veld.

De supporters in het San Paolo-stadion werden halverwege de eerste helft opgeschrikt toen Napoli-doelman Meret de doorgebroken Ronaldo neerhaalde. Meret mocht met rood gaan douchen...

ROOD | Alex Meret haalt de doorgebroken Ronaldo neer. Rode kaart voor de doelman van Napoli!



… en Pjanic krulde de daaropvolgende vrijschop keurig tegen de touwen, 0-1. De Bianconeri leken de thuisploeg nog voor rust de definitieve doodsteek te geven, met de 0-2 van Can.

GOAL | Emre Can verdubbelt de voorsprong van Juventus.



Na de pauze - met Mertens in plaats van rechtsachter Malcuit - bracht Juve zichzelf echter in de problemen. Pjanic mocht met een tweede geel inrukken na dom handspel en het was plots tien tegen tien. Napoli profiteerde snel met de 1-2 van Callejon...

… en leek toch nog een puntje thuis te mogen houden toen Insigne zeven minuten voor tijd een strafschop mocht nemen. De Napolitaan knalde echter tegen de paal, waardoor het toch 1-2 bleef.

GEMIST | De VAR geeft Napoli een Penalty! Maar Insigne trapt tegen de paal!



In de tussenstand telt Juventus een straat voorsprong. De Oude Dame heeft 72 punten, eerste achtervolger Napoli volgt met 56.