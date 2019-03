Napoli en Dries Mertens ontsnappen in extremis aan nederlaag bij Sassuolo

Brussel - Napoli is zondag op de 27e speeldag in de Serie A niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Sassuolo. Dries Mertens maakte de partij vol. Napoli ziet leider Juventus zo nog wat verder uitlopen in de tussenstand.

Dankzij een doelpunt van Berardi (52.) leek Sassuolo op weg naar een stunt tegen vicekampioen Napoli. Insigne (86.) profiteerde echter van dom balverlies en zette met een slimme plaatsbal de 1-1 op het scorebord. Dries Mertens maakte de partij vol bij de bezoekers, die in de competitie de titelrace helemaal hebben opgegeven. Napoli volgt na een magere 6 op 15 al op 18 punten van leider Juventus, dat een nieuwe landstitel bijna niet meer kan mislopen. In de Europa League kunnen Mertens en co zich donderdag wel plaatsen voor de kwartfinales. Sassuolo is twaalfde in de Serie A.