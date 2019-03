Klaar voor Rode Duivels: Dennis Praet helpt Sampdoria met doelpunt aan zege

Sampdoria heeft zaterdag op de 28e speeldag van de Italiaanse Serie A met 3-5 gewonnen bij Sassuolo. Dennis Praet, die de hele wedstrijd rechts op het middenveld afwerkte, maakte in de 46e minuut de 1-4 tijdens een doelpuntrijke namiddag.

Gregoire Defrel (15.) en Fabio Quagliarella (36.) brachten Sampdoria 0-2 voor, in de drie minuten die daarop volgden werd er aan beide kanten gescoord: eerst Jeremie Boga (38.) voor Sassuolo, nadien Karol Linetty (39.) voor de bezoekers. Net na de pauze was het de beurt aan Praet, die een voorzet van Murru in één tijd binnenduwde aan de tweede paal. Alfred Duncan (63.) bracht de thuisploeg weer iets dichterbij, Manolo Gabbiadini (72.) breidde weer uit tot 2-5. Het laatste woord was voor Khouma Babacar (90+2.), die de schade voor Sassuolo in de blessuretijd tot 3-5 beperkte.

In het klassement behouden beide ploegen hun plaats. Sampdoria is negende met 42 punten, Sassuolo twaalfde met 32 punten.

Dennis Praet is door de afwezigheid van Kevin De Bruyne en Axel Witsel (en het pensioen van Marouane Fellaini) één van de kanshebbers om volgende week in de basis te starten bij de Rode Duivels tegen Rusland of Cyprus.