Inter triomfeert in Milanese derby

Brussel - Inter heeft zondag de Milanese derby met 2-3 gewonnen. Inter springt zo over de stadsrivaal naar de derde plaats in de stand.

Inter kwam meteen op voorsprong: een voorzet van Ivan Perisic werd terug voor doel gekopt door Lautaro Martinez en vervolgens binnengewerkt door Matias Vecino (3.). De Nederlander Stefan de Vrij verdubbelde de score na de rust door een mooi aangesneden voorzet van Matteo Politano stevig binnen te koppen (51.). AC Milan reageerde met een kopbal van Tiemoue Bakayoko (57.), maar Martinez vergrootte tien minuten later, vanop de stip, de voorsprong van de uitploeg weer tot op twee doelpunten (68.). AC Milan gaf echter niet op en Mateo Musacchio bracht zijn ploeg weer in de wedstrijd (71.), het was echter niet meer voldoende om Inter van de zege te houden, 2-3.

Inter springt zo over AC Milan naar de derde plaats tot op zeven punten van tweede in de stand Napoli. Nainggolan was nog niet volledig fit na zijn kuitblessure en zat niet in de selectie.